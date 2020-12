Prezydent Andrzej Duda: Oczywiście poddam się szczepieniu

Do wymiany wiadomości pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą oraz szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem doszło po wypowiedzi szefa Ludowców w piątkowych "Faktach po Faktach" na antenie TVN24, że będzie się szczepić przeciwko COVID-19, jednocześnie deklarując, że "może pojechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego".