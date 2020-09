Prezydent Andrzej Duda o ustawie o ochronie zwierząt: Na pierwszym miejscu jest byt rolnika

- Będę czynił wszystko, aby sprawy polskich rolników prowadzone były jak najlepiej i aby rolnik mógł w naszym kraju bezpiecznie gospodarować - mówił w niedzielę podczas dożynek prezydenckich w Warszawie Andrzej Duda. Dodał także, że polskie rolnictwo potrzebuje ciągłego wsparcia. - Wsparcia ze strony rządzących, zrozumienia, dobrego zarządzania, dobrego gospodarowania oraz dobrego sprawiedliwego dzielenia, tego co jest dla rolnictwa i tego, co dla rolnictwa może być wykorzystane- mówił.

Podczas swojego wystąpienia odniósł się do ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. Piątki dla Zwierząt. - Dobrostan zwierząt jest dla mnie bardzo ważny, to żeby były traktowane humanitarnie, żeby żyły w jak najlepszych warunkach ale nie można zapominać w tym wszystkim, że na pierwszym miejscu jest byt rolnika, jakość jego życia i jego rodziny- powiedział Andrzej Duda. - O tym także w trakcie każdych prac legislacyjnych, prac parlamentarnych trzeba pamiętać- dodał.

- Obiecuję z tego miejsca polskim rolnikom, spokojnie obserwując prace parlamentarne proszę o zachowanie spokoju. Prace trwają i jeszcze się nie zakończyły. Ustawa w ostatecznej postaci oczywiście trafi do mnie wtedy kiedy te prace zostaną zakończone, po to bym podjął decyzję co do jej dalszych losów- mówił. - Będę miał przy tej decyzji oczywiście na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, kwestie dobrostanu zwierząt. Te wszystkie, które są ważne ale będę miał tutaj na względzie byt i jakość życia polskich rolników, możecie być państwo tego pewni- podsumował prezydent Duda.