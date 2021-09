Prezydent Andrzej Duda o „lex TVN”: przede wszystkim patrzę na kwestię moich obowiązków konstytucyjnych Lidia Lemaniak

Andrzej Duda zapowiada, że w sprawie Lex TVN będzie kierować się zapisami konstytucji Sylwia Dąbrowa

– To nie jest tylko kwestia stosunków polsko-amerykańskich. Oczywiście, one też mają znaczenie, bo to jest amerykański inwestor, ale przede wszystkim patrzę na kwestię moich obowiązków konstytucyjnych, bo to jest dla mnie najważniejsze – mówi polskatimes.pl prezydent Andrzej Duda, pytany o ewentualne weto w sprawie ustawy medialnej.