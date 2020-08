Prezydent Andrzej Duda nie korzysta już z TikToka. USA chcą zablokować popularną wśród młodzieży aplikację

- TikToka wymyślił jeden ze sztabowców. Gdy rozluźniły się jego związki ze sztabem, rozluźniły się też związki prezydenta z TikTokiem. Poza tym, po nieszczęśliwym nagraniu Dudy rapującego o „ostrym cieniu mgły" pojawiła się moda na hejtowanie prezydenta przez młodych ludzi. Uznaliśmy, że ten kanał, adresowany do młodzieży, nie jest nam potrzebny. Choć nie oznacza to, że pomysł z TikTokiem był z gruntu zły. Pojawił się w czasie rosnącej popularności Szymona Hołowni w internecie, dla której szukaliśmy przeciwwagi - wyjaśnia jeden z polityków z najbliższego otoczenia prezydenta.

Ale to niejedyny powód. Do Kancelarii Prezydenta dotarło pismo od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która rekomendowała prezydentowi i jego współpracownikom, by nie korzystali z TikToka, ponieważ nie ma pewności, gdzie trafiają dane udostępniane przez użytkownika, wspomniano też o ryzyku uzyskania zdalnego dostępu do aparatu w telefonie.

"Rzeczpospolita" przypomina także, że TikTok jest ostro krytykowany przez prezydenta Trumpa i jego administrację, którzy sugerują, że może służyć Chinom do pozyskiwania informacji.