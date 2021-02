Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia: Polska służba zdrowia zdała egzamin w trakcie pandemii

Dzisiaj obyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia, którzy byli zaangażowani w zwalczanie skutków pandemii COVID-19. - Dzisiaj wyzwaniem jest realizacja Narodowego Programu Szczepień, abyśmy w jak najszybszym tempie pokonali pandemię. To nie tylko kwestia życia i zdrowia Polaków, ale także funkcjonowania naszej gospodarki – mówił podczas niej prezydent.

- Dokładnie 4 marca będzie rocznica pierwszego stwierdzonego w naszym kraju przypadku koronawirusa. Smutna rocznica odkąd zmagamy z się z pandemią COVID-19 – przypomniał prezydent. Jednocześnie podziękował on wszystkim, którzy pomagali przy walce z pandemią.

- Wielkie wyzwanie przed nami, żeby nie tylko zrealizować do końca walkę z pandemią koronawirusa, nie tylko uratować wszystkich tych, których uratować się da, ale także, by wyciągnąć z tego wnioski i na przyszłość być lepiej przygotowanym do takich sytuacji, z jaką spotkaliśmy się rok temu – zaapelował.

Prezydent przekazał także, że spotkał się dzisiaj z premierem Mateuszem Morawieckim, by przedyskutować kwestię przyszłości i rozwoju Polski już po pandemii COVID-19. – Dotyczyło także służby zdrowia i tego, jakie zmiany są najważniejsze – dodał.

- Zapewniam, że przez te najbliższe lata, kiedy będę sparował urząd prezydenta, będzie trwała nieprzerwana debata na temat ochrony zdrowia i tego, jak tę ochronę zdrowia uczynić jeszcze lepszą – zapowiedział podczas spotkania. – Polska służba zdrowia zdała egzamin w okresie pandemii koronawirusa. Myśmy nie mieli takiej sytuacji, że nie starczyło dla ludzi miejsc w szpitalach. Na szczęście nasi lekarze nie musieli wybierać, komu dać środki ochrony zdrowia, środki ratujące zdrowia, a komu nie. Będziemy działali tak, żeby była ona jeszcze lepsza– dodał.