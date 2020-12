Prezydent Andrzej Duda: Jeśli będę się szczepił, to w ostatniej kolejności

Prezydent pytany był na łamach „Gościa Niedzielnego”, czy zaszczepi się przeciwko koronawrusowi.

Andrzej Duda stwierdził, że ponieważ chorował na Covid-19, nabył odporności i ma przeciwciała. - Oddawałem osocze, więc jeśli będę się szczepił, to w ostatniej kolejności – mówił.

Zdaniem prezydenta szczepienie na Covid-19 nie powinno być obowiązkowe. - Ale słuchając ekspertów, myślę, że dobrze byłoby, aby jak największa część społeczeństwa, uodporniła się na koronawirusa. Jeśli może to w sposób bezpieczny nastąpić przez szczepionkę, to zachęcam do szczepienia - powiedział prezydent.

Pierwsze dostawy szczepionek do szpitali planowane są przed południem 27 grudnia, a szczepienia dla personelu pracującego w podmiotach leczniczych odbędą się w ciągu kolejnych 4 dni.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień w pierwszej kolejności (tzw. etap 0) szczepienia przeciwko koronawirusowi otrzymać mogą pracownicy szpitala węzłowego oraz pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych.