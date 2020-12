Prezydent Andrzej Duda: Jedynie szczepionka jest sposobem, który pozwoli nam najszybciej zażegnać pandemię koronawirusa

Andrzej Duda zapytany o zapowiedziane protesty w Warszawie podczas Sylwestra odpowiedział, że „Polska jest wolnym państwem i w demokracji można protestować”. Jednocześnie podkreślił, że trzeba pamiętać o tym, by zachować wszelką ostrożność i jednak zachęcał, by święta były spokojnym okresem.

Prezydent zaapelował, by jednak w ciągu następnych dni pamiętać o obostrzenia i się do nich stosować, ponieważ kluczowe do walki z COVID-19 jest postępianie zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi. - Apeluję tylko, żeby przestrzegać reguł ochrony przed koronawirusem. Nie wiem, czy to dobry czas, żeby protestować, chciałbym, żeby to był czas radości i nadziei - zaznaczał.

- Te święta będą inne niż dotychczas. Nigdy chyba jeszcze nie mieliśmy takich świąt. Mamy ograniczenia w liczbie osób, które mogą się spotkać i zasiąść do wigilijnego stołu. W naszej rodzinie to nie będzie taka Wigilia jak zawsze, nas te obostrzenia też dotykają. Mam stosunkowo dużą rodzinę, mówię tu o rodzicach, siostrach z mężami, z dziećmi. Nie możemy być wszyscy razem - mówił Andrzej Duda.