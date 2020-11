Prezydent Andrzej Duda: Dziś 11 listopada jak co roku obchodzimy święto, ale jest to dla nas wszystkich wyjątkowo trudny czas

Prezydent Andrzej Duda Prezydent Andrzej Duda uczcił pamięć Ojców Niepodległości, złożył wieńce m.in. przed pomnikiem Wincentego Witosa oraz Józefa Piłsudskiego. Wspólnie z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wziął udział w uroczystej mszy św. za Ojczyznę odprawionej w Świątyni Opatrzności Bożej. W południe prezydent wygłosił orędzie. - Dziś 11 listopada obchodzimy święto ale jet to dla nas wszystkich wyjątkowo trudny czas. Nie odbywają się tradycyjne uroczystości tak nierozerwalnie związane z radosnym obchodzeniem Święta Niepodległości- powiedział prezydent. Jak tłumaczył, wszyscy są już zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami.

Prezydent Andrzej Duda w dniu Narodowego Święta Niepodległości uczcił pamięć Ojców Niepodległości. Złożył wieńce przed pomnikami: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego oraz Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.

Andrzej Duda wspólnie z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w uroczystej mszy św. za Ojczyznę odprawionej w Świątyni Opatrzności Bożej. O 12.30 prezydent Andrzej Suda wygłosił orędzie. - Dziś 11 listopada obchodzimy święto ale jet to dla nas wszystkich wyjątkowo trudny czas. Nie odbywają się tradycyjne uroczystości tak nierozerwalnie związane z radosnym obchodzeniem Święta Niepodległości- powiedział prezydent. Jak tłumaczył, cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa, która" całkowicie zmieniła nasze codzienne życie". Jak tłumaczył, od tygodni zmagamy się z jej drugą falą. - Dowiadujemy się o tysiącach nowych zakażeń i zachorowań, a także o ofiarach śmiertelnych. Sytuacja jest bardzo poważna- mówił.

Prezydent przyznał, że jest to "wielkie wyzwanie dla wszystkich obywateli, dla służby zdrowia i dla władz państwowych". dodał także, że czas pandemii to czas podejmowania trudnych, często niepopularnych decyzji. - Jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami. Odczuwamy niepewność. Wiele osób martwi się o swoje firmy, o miejsca pracy, o przyszłość swoją i swoich najbliższych- powiedział.

Andrzej Duda tłumaczył, że w sytuacji nadzwyczajnej niezbędne są nadzwyczajne działania i dodał, że dla każdego najważniejsze jest życie i zdrowie. "Dlatego zadaniem państwa polskiego jest dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom".

Prezydent podziękował wszystkim, którzy "dzielnie znoszą ten trudny czas, przestrzegają zaleceń, nie narażają siebie i innych". - Dzisiaj to wyraz patriotyzmu. To świadectwo co znaczy prawdziwie odpowiedzialna, obywatelska postawa- mówił.

Oddzielnie podziękował całemu personelowi służby zdrowia, żołnierzom i policjantom oraz wszystkim funkcjonariuszom służb mundurowych. - Państwa profesjonalizm i poświęcenie zasługują na największy szacunek. Jesteście Państwo naszymi bohaterami- dodał. Andrzej Duda odniósł się także do zakażenia koronawirusem. - Wiem, co to znaczy zachorować na COVID. Doskonale rozumiem niepokój, jaki towarzyszy wielu z Państwa o zdrowie najbliższych, sam to w ostatnich tygodniach przeżywałem- mówił. Jednocześnie zwrócił się do wszystkich ozdrowieńców z apelem o oddawanie osocza. Zapowiedział, że sam to zrobi w "najbliższych dniach po zakończeniu właściwych procedur medycznych". Jego zdaniem także w ten sposób możemy wspólnie pomóc tym, którzy teraz przechodzą chorobę lub będą ją przechodzić w najbliższym czasie.

- Ostatnie dni przynoszą także i dobre informacje. W najbliższych miesiącach dostępna będzie szczepionka, która wreszcie pomoże nam ostatecznie pokonać pandemię. Zapewnienie jej dla naszych obywateli to w tej chwili jedno z najważniejszych zadań państwa polskiego- zapowiedział. Jednocześnie prezydent Duda przyznał, że "osobiście angażuje się w nie od wielu miesięcy". Przywołał tutaj rozmowy podczas czerwcowej wizyty w Białym Domu, a także w "trakcie wielu rozmów z politykami i naukowcami z całego świata". Duda zapewnił, że "Władze Rzeczypospolitej są gotowe do sprawnego zrealizowania tego zadania we współpracy z partnerami w ramach Unii Europejskiej". Na koniec prezydent Andrzej Duda przyznał, że chciałby, aby w dniu Święta Niepodległości, szczególnie pamiętać, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim "to My – obywatele Rzeczypospolitej". Przyznał, że "różnimy się między sobą, często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy Polskę". - Tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami- powiedział.

- Tak samo było 102 lata temu, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. Wówczas świat zmagał się z wielką epidemią grypy zwanej hiszpanką, która pochłonęła miliony ofiar. Młode państwo polskie musiało toczyć zacięte walki o swoje granice, a równocześnie zmagać się z epidemią. Nasi przodkowie sprostali wszystkim tym wielkim wyzwaniom- tłumaczył.

Strajk kobiet: protestujący szli przez miasto, pałki poszły w ruch