Prezydent Andrzej Duda dla "Sieci": Wystawiłbym rządowi czwórkę z plusem za 2020 rok

- Też jestem częścią władzy wykonawczej, więc mówię, że radziliśmy sobie tak, jak było to możliwe i według naszej najlepszej wiedzy, również biorę za to odpowiedzialność. Nikt nie powie, że wszystko, co zostało zrobione, było idealne, że każda decyzja była trafiona - stwierdził Andrzej Duda w rozmowie z "Sieci".

- Ale proszę mi pokazać kraj, który podejmował tylko optymalne rozwiązania. Nikt nie poradził sobie z tą pandemią w sposób wzorcowy - dodał.

- Zdaję sobie sprawę, że zmęczone całą sytuacją społeczeństwo będzie bardziej krytyczne. Ale patrząc na realia, wystawiłbym ocenę dobrą, a może nawet dobrą plus - powiedział prezydent, pytany o to, jaką ocenę wystawiłby rządowi za 2020 rok.

Duda: Tarcze antykryzysowe uruchomiły ogromne pieniądze

W dalszej części wywiadu prezydent stwierdził, że on sam szybko podpisywał ustawy, dotyczące tarcz antykryzysowych.