Prezydent Andrzej Duda dla polskitimes.pl: Jestem zdumiony, jak załatwiła to administracja Angeli Merkel

Panie Prezydencie, jakie są najważniejsze dla Pana kierunki polityki zagranicznej? Na relacjach z którymi krajami szczególnie Panu zależy?

Chciałbym, żebyśmy mieli dobre relacje ze wszystkimi, zwłaszcza z wielkimi graczami. Oczywiście zależy mi, żeby utrzymywane były cały czas bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Chcę podkreślić, że niezależnie od tego, czy prezydentem USA jest przedstawiciel Republikanów, czy Demokratów nasze relacje były, są i pozostaną strategiczne. W sprawach bezpieczeństwa jesteśmy z USA w bieżącym kontakcie, mamy dzisiaj żołnierzy armii amerykańskiej na naszym terytorium, mamy dowództwo amerykańskiego korpusu w Poznaniu. Sporo się dzieje i cieszę się, że te gwarancje bezpieczeństwa są poprzez obecność amerykańską, czy też budowę tarczy antyrakietowej w Polsce wzmacniane.

Skoro już zaczął Pan mówić o USA, to kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był Donald Trump relacje między naszymi krajami były bardzo dobre. A jak to wygląda obecnie, kiedy prezydentem USA jest Joe Biden? Zapytam wprost – czy relacje między Polską a USA się pogorszyły?

Miałem wyjątkową sytuację, jeżeli chodzi o współpracę z prezydentem Donaldem Trumpem, bo my po prostu dobrze się poznaliśmy. Rozumieliśmy się, w takim znaczeniu, że ja dokładnie wiedziałem, jakie są oczekiwania prezydenta Trumpa, bo on bardzo wyraźnie artykułował to, co Ameryka może nam zaoferować i to realizował.