Prezydencki panel ekspercki dotyczący koronawirusa. Padły pytania o produkcję preparatów i wpływ szczepionek na ciążę i płodność

- Cały proces rejestracji odbywał się w reżimie, czyli wszystkie dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności, jakości leku musiały zostać dostarczone. (…) Jednak są dane, które nie były krytyczne, czyli długość ochrony immunologicznej poszczepiennej – mówił Grzegorz Cessak, odpowiadając na pytanie dotyczące tego, dlaczego końcowe testy szczepionek są zapowiedziane dopiero na koniec 2023 roku.

Natomiast prof. Krzysztof Pyrć podkreślił, że mamy różne rodzaje szczepionek – mRNA, wektorowe, a także najnowsze, podjednostkowa.

Padło także pytanie o to, czy do produkcji szczepionek były wykorzystywane komórki abortowanych dzieci. Prof. Pyrć wyjaśnił, że do produkcji szczepionek mRNA nie są wykorzystywane komórki ludzkie, natomiast do szczepionek podjednostkowych wykorzystywane są owadzie komórki.