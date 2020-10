Prezydenci Polski i Ukrainy podpisali wspólną deklarację

Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy, polski prezydent Andrzej Duda podkreślił, że ich spotkanie to ważny sygnał dla światowej dyplomacji, że „mimo tego, że jest koronawirus, można”. - Jednak dyplomacja prowadzona przez internet to nie jest to samo, co bezpośrednie kontakty międzynarodowe – mówił prezydent.