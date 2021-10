Prezes ZUS: trwają przygotowania do obsługi 500 plus

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przewiduje ona m.in., że obsługą programu "Rodzina 500 plus" zajmie się ZUS, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną.

Ustawa zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Trwają przygotowania do obsługi rządowego programu +Rodzina 500 plus+. Zapewniam, że ZUS będzie gotowy do obsługi tego zadania od Nowego Roku (jeśli chodziło o datę 1 stycznia). Mamy już doświadczenie w realizowaniu tak dużych projektów. Wnioski od 1 stycznia będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia” – wyjaśnia profesor Uścińska.

„Wnioski będą rozpatrywane automatycznie. To rozwiązanie sprawdziło się już wcześniej przy innych zadaniach m.in. Tarczy antykryzysowej czy programie Dobry start. Obsługiwać program 500 plus będzie funkcjonujące w ZUS Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin” – podkreśla szefowa ZUS.