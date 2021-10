Prezes ZUS: rośnie liczba osób pracujących i firm

Jak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczba osób ubezpieczonych zarejestrowanych w ZUS na koniec września tego roku wynosiła dokładnie 15,69 mln i była większa o 212,2 tys. w stosunku do lutego 2020 roku (i wyższa o 55,1 tys. w stosunku do sierpnia br.).

Nastąpił wzrost liczby osób wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia o 130,1 tys. (wzrost o 16,1 tys. w stosunku do sierpnia br.) oraz wzrost liczby prowadzących działalność gospodarczą o 96,4 tys. (wzrost o 1,4 tys. w stosunku do sierpnia br.), a także spadek liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku o 50,3 tys. (spadek o 11,3 tys. w stosunku do sierpnia br.).

Ponadto liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła we wrześniu tego roku wyniosła 846,4 tys. i wzrosła w stosunku do lutego 2020 r. o 176,2 tys., a w stosunku do sierpnia 2021 r. – o 13,4 tys. Największy wzrost w stosunku do sierpnia br. odnotowujemy w przypadku obywateli Ukrainy – o 7,6 tys., Białorusi – o 2,3 tys. i Gruzji – o 1,0 tys. Łącznie w rejestrach ZUS figuruje obecnie już 846,4 tys. pracowników z zagranicy.