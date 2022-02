Prezes ZUS: już ponad 2,5 mln dzieci na wnioskach o "500 plus"

"Od 1 lutego tego roku rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy. Zainteresowanie realizowanym przez ZUS programem jest ogromne i jego realizacja przebiega bez zakłóceń" - mówi profesor Uścińska.

Jak dodaje szefowa ZUS, rodzice i opiekunowie, którzy do 30 czerwca złożą wniosek o 500 plus, otrzymają pieniądze za cały okres świadczeniowy, od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Ustawowy termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty zależy od miesiąca złożenia wniosku.

"Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczne okresy, zatem zarówno osoby, które już pobierają środki z programu, jak i rodzice nowo narodzonych dzieci powinny złożyć wniosek" - przypomina prof. Uścińska.

Rodzic, który składa wniosek na nowo narodzone dziecko w lutym 2022 r., może złożyć od razu dwa wnioski – na okres bieżący, który trwa do 31 maja br. oraz na nowy okres, który trwa od 1 czerwca br.