Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak oskarża nauczycieli liceum ogólnokształcącego w Warszawie o pedofilię. MEN zleca pilną kontrolę

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak opublikował szokujący wpis na Facebooku, w którym poruszył listę lektur proponowanych przez 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.

- Moja 13-letnia córeczka szuka szkoły średniej. W ramach tych poszukiwań (oraz trochę treningu) trafiła do 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie.

Egzamin do tej szkoły odbywa się m.in. na podstawie rozmowy na temat ksiazki. Listę ksiązek do wyboru podstawia szkoła.

(...)

Przed udostepnieniem dziecku książek Frau Kaźmierczak postanowiła zerknąć na pierwsze rekomendowane dzieło: Krwawą Komnatę.

Wszystkie włosy stanęły jej dęba. Oto o czym m.in. chciał rozmawiać jakis pedofil bądź zboczeniec z moją 13-latka! O jej "wrażeniach, przemyśleniach i wnioskach dotyczących tej lektury":

Całe opowiadanie jest o seksie:

„mężczyzna w czarnej masce wolna ręką manipuluje przy kutasie, zakrzywionym w górę jak szabla, którą dzierzy”

„Tuzin mężów wbijało na pal tuzin oblubienic”

"Bez żadnej powściagliwości”, „połozył mi władczo rękę na piersi” i „kazał mi włożyć obrożę” bo „ze swojego stroju zachowała” tylko ją. „Słyszałam jego ostry krzyk i bluźnierstwa w chwili orgazmu, krwawiłam”

(...)

Jestem bardzo zainteresowany, który to skurwysyn chce w 21 SLO w Warszawie prowadzić tego typu rozmowy z dziećmi i jak to w ogóle jest możliwe i jak to jest możliwe, że organa państwa polskiego to tolerują.

Nie zostawie tak tej sprawy.