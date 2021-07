Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński: Ataki na „Polski Ład” z wnętrza Zjednoczonej Prawicy są szkodliwe

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania z wyborcami w Mławie promował program „Polski Ład”. Odniósł się między innymi do wewnętrznych ataków na niego.

- Jesteśmy atakowani z zewnątrz naszego obozu, czego się spodziewaliśmy. Niestety, pewne ataki są i z wewnątrz naszego obozu. One nie mają wielkiego znaczenia, ale są nieprzyjemne, tym bardziej, że jak ktoś jest wewnątrz naszego obozu, to jest bardziej wiarygodny, w związku z tym jest to bardziej szkodliwe - mówił.

Dodał, że „ataki te opierają się na twierdzeniu, że my uderzamy w klasę średnią i uderzamy w szczególności w biznes”. - To jest nadużycie, to jest nieporozumienie, to jest po prostu oszustwo - przekonywał Kaczyński.

Co więcej, prezes PiS ocenił, że "jest wielka próba, która ma swoje źródła także poza granicami Polski, zakłamania „Polskiego Ładu”".