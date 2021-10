Prezes PKO BP złożył rezygnację. Müller: Nie znam powodów dla których się to dzieje

Zapytany podczas czwartkowego briefingu prasowego o zmiany kadrowe w PKO BP, rzecznik rządu Piotr Müller wyjaśnił, że "takie decyzje podejmują właściwe organy spółek prawa handlowego".

- PKO BP jest spółką akcyjną, od tego, żeby podejmować decyzje w tym zakresie są przedstawiciele Rady Nadzorczej lub same osoby decydują o rezygnacji. W związku z tym czekam na decyzję organów uprawnionych co do ewentualnego następstwa- wyjaśnił.