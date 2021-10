Prezes PiS zapewnia: "Żadnym szantażom nie ulegniemy. Walczymy twardo"

Fragmenty rozmowy publikuje portal wpolityce.pl. W rozmowie prezes PiS powiedział ponadto, że „choć oczywiście wiemy, że polityka polega m.in. na umiejętności wychodzenia z sytuacji niełatwych, a droga do tego nie zawsze bywa prosta”. „Ci, którzy próbują nam zarzucać w tym kontekście jakieś lawirowanie, całkowicie się mylą. Nasze cele są niezmienne, różne dobieramy jednak metody” – mówił.

Dodał, że „bronimy polskiej suwerenności, bronimy też polskich praw w Unii Europejskiej, bo one są teraz bezczelnie, bezprawnie i w niezgodzie z traktatami podważane”. „Będziemy też bronić polskiej granicy, temu służy budowa bariery zabezpieczającej” – powiedział.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która ma umożliwić konstrukcję zapory w związku z presją migracyjną na granicy z Białorusią. Projekt zgłoszony przez MSWiA był rozpatrywany w trybie pilnym. We wtorek wieczorem Rada Ministrów przyjęła go w trybie obiegowym i tego samego dnia trafił do Sejmu. Senat ma 14 dni na zajęcie się ustawą.