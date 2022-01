Prezes PiS odniósł się do programu Polski Ład. „Można powiedzieć, że nie miał szczęścia”

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Sieci” był pytany o krytykę Polskiego Ładu – flagowego programu PiS. Na uwagę, że „nikt z normalnie zarabiających” miał nie stracić, a część nauczycieli – straciła, prezes PiS zapewnił, że „nie straci”.

„Przyczyną jednorazowej mniejszej wypłaty w niektórych przypadkach był błąd w naliczaniu podatków. Jest już korekta rozporządzenia ministra finansów, które zostanie tak poprawione, by te błędy się nie mogły powtórzyć. Każdy nauczyciel, który stracił w styczniu, dostanie wyrównanie w lutym. Rzecznik rządu przeprosił za tę sytuację, i słusznie, bo to się nie powinno zdarzyć. Wnioski z tego zostaną wyciągnięte. Ale bardzo wszystkich proszę, by widzieć to wszystko w odpowiedniej skali. My błędy popełniamy, jak każdy człowiek, ale umiemy je skorygować, wycofać się z błędnych poczynań, przeprosić. Nie zmienia to faktu, że ogólna jakość naszych rządów jest w porównaniu do tego, co prezentowali nasi poprzednicy, jak niebo i ziemia” – mówił.