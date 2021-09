Prezes PGE Wojciech Dąbrowski o decyzji TSUE ws. Turowa. „Kuriozalna, nie zgadzamy się z nią”

Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będącej częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Zakładam, że kopalnia będzie pracowała nadal, elektrownia też - bo daje bezpieczeństwo energetyczne w tym regionie Polski. Za granicą czeską w promieniu kilkudziesięciu kilometrów działa pięć kopalni, a w Niemczech cztery; na naszą nałożono karę. Jak to się ma do solidaryzmu pomiędzy narodami, jak to ma się do wsparcia narodów, jak to się ma do wparcia Polski w transformacji, w ogóle do współpracy między krajami Unii Europejskiej? – mówił Dąbrowski.

W ocenie prezesa PGE „ta decyzja jest dość kuriozalna; my się z nią całkowicie nie godzimy, ale jest jak jest”. Dąbrowski przypomniał, że stroną postępowania przed unijnym trybunałem jest polski rząd, a nie PGE. - To jest kara nałożona na rząd, to nie jest kara dla spółki – stwierdził.