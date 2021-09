Prezes Obajtek do strażaków: Wasza marka znana jest w Niemczech, Szwecji czy Grecji

– Budujecie swoją markę, nie tylko w kraju, w społecznościach lokalnych, ale również poza granicami Polski. Niemcy, Szwecja, Grecja to jest marka polskiej straży, zarówno krajowej, jak i ochotniczej straży – mówił prezes Obajtek.

Prezes Orlen zaprzeczył, by „formacje ochotnicze straży skończyły się”. – Niejednokrotnie tak niektórzy myśleli, ale to nie jest prawda, wy kultywuje te tradycje, które macie z któregoś pokolenia. To jest bardzo ważne, zawsze można na was liczyć – podkreślił.

Daniel Obajtek zaznaczył, że Straż Pożarna wie, czym jest społeczna odpowiedzialność oraz czym jest budowa marki. – I tu jesteście podobni do Polskiego Koncernu Naftowego – my również budujemy markę. Mamy tzw. społeczną odpowiedzialność biznesu. Nie tylko mamy zarabiać, ale również musimy inwestować w naszych klientów i społeczeństwo, w którym jesteśmy. Nie można tak dużego biznesu oderwać od społecznej odpowiedzialności. Każdy powinien to zrozumieć – powiedział.