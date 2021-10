Prezes NBP prof. Adam Glapiński: „Nie mamy wpływu na wzrost cen prądu”. Skąd się biorą podwyżki?

Prezes NBP podkreślił, że wzrosty cen energii elektrycznej mają obecnie bezprecedensową skalę. - Rosnące notowania uprawnień do emisji CO2 wynikają z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, co jest decyzją polityczną - przekłada się to na istotny wzrost cen prądu w Europie. Wzrost cen dotyczy nie tylko przedsiębiorstw, ale dotyczy już i dotknie jeszcze bardziej gospodarstw domowych. To, co się dzieje w tej chwili, ma skalę bezprecedensową. My, jako bank centralny, nie mamy na to żadnego wpływu – mówił.

Prof. Glapiński wskazał, że wpływ na ceny energii może mieć polityka fiskalna. Rząd może oddziaływać za pomocą manipulowania akcyzą, VAT-em, czy dokonując rekompensat. Zastrzegł jednak, że takie działania rządu będą obniżały wpływy do budżetu, które muszą być zrekompensowane z innych źródeł.

Niedawno Paweł Szczeszek, prezes firmy Enea przekazał, że firma będzie wnioskować o podwyżkę taryfy na energię dla gospodarstw domowych, a jej wzrost określił na blisko 40 proc.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka poinformował z kolei, że przepisy dotyczące ochrony odbiorców wrażliwych przed podwyżkami cen energii mają zacząć obowiązywać od 2022 roku, a projekt „na dniach” powinien otrzymać wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu.