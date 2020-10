Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: Działania służb wobec Romana Giertycha muszą budzić sprzeciw

Co w tej sprawie jest dla Pana najbardziej bulwersujące? Nie da się tego stopniować, ponieważ wszystkie wydarzenia, z jakimi mieliśmy do czynienia, były bardzo wątpliwe. Zatrzymanie tuż po wyjściu z sądu wywołuje skutek w postaci poniżenia, w sytuacji, gdy taką czynność można przeprowadzić zupełnie inaczej. Zatrzymania nie trzeba dokonywać w sposób tak spektakularny, tymczasem robiono to przed kamerami, w świetle fleszy. Do tego dochodzą okoliczności przesłuchania.

Sąd nie przychylił się do wniosku o areszt dla Romana Giertycha. Co będzie działo się dalej? Ta sprawa będzie biegła dwutorowo. Prokuratura będzie zaskarżać decyzję sądu o odmowie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec osób, w sprawie których ten wniosek był składany. Natomiast obrońcy Romana Giertycha będą składali zażalenie na postanowienie prokuratury, która zastosowała środki zapobiegawcze w postaci kaucji w wysokości 5 milionów złotych, zawieszenia w wykonywaniu zawodu, zakazu opuszczania kraju i dozoru policyjnego.

Nie powinno się ono odbyć?

Polegam na relacjach, które są przekazywane przez obrońców oraz przez zastępczynię Rzecznika Praw Obywatelskich - dr Hannę Machińską, która odwiedziła Romana Giertycha w szpitalu i mówiła w jakim stanie się on znajdował. Nie ma żadnych powodów do kwestionowania tych informacji, a z nich wynika, że prowadzono czynności wobec osoby, która nie była tego świadoma.

Do tego dochodzi przeszukanie kancelarii adwokackiej Romana Giertycha bez obecności jego obrońców.

To musi bulwersować i budzi sprzeciw. Nie zapominajmy także o zakazie wykonywania zawodu. To wszystko prowadzi do tego, że Roman Giertych będzie wyłączony z prowadzenia spraw, a jego klienci zostaną bez obrońcy.

Cała sprawa dotknęła też bliskich Romana Giertycha. Jego żona poinformowała dziś, że podczas przeszukania w domu funkcjonariusze CBA wygłaszali seksistowskie uwagi pod adresem jej córki. CBA odpowiada, że wszystko przebiegło prawidłowo, ponieważ w protokole z przeszukania nie znalazły się żadne skargi.

Trudno mi to komentować.. To że w protokole czegoś nie ma, nie oznacza, że dane zdarzenie nie miało miejsca. Nie oznacza to też, że zgłoszenie nowych okoliczności jest spóźnione.

A co z oskarżeniami, które prokuratura stawia Romanowi Giertychowi, Ryszardowi Krauzemu i pozostały osobom?

Dzień zatrzymania na pewno nie był przypadkowy. Podobnie jak charakter czynności, które później przeprowadzono. Co do meritum sprawy polegam na uzasadnieniu sądu, który rozpoznając wnioski o areszt stwierdził, że zarzuty nie są uprawdopodobnione. Zakładam, że sąd, który zapoznał się z tą decyzją, podjął właściwą decyzję.