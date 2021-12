Prezes IPN o Jaruzelskim: Nie używam słowa "generał"

W czwartkowym „Gościu Wydarzeń” na antenie Polsat News prezes IPN przyznał, że jest orędownikiem koncepcji degradacji komunistycznych generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Zdaniem Karola Nawrockiego, byłoby to symboliczne zadośćuczynienie oraz wyraźny sygnał do polskiej powszechnej opinii i świadomości, że „mieliśmy do czynienia z wojskowymi, którzy służyli obcej racji stanu”.

Gość Bogdana Rymanowskiego przyznał, że sam w odniesieniu do Jaruzelskiego nie używa określenia „generał”. – Uznaję, że to symbol strasznego systemu komunistycznego z lat 70. i 80., który mordował polskich patriotów przejawiających pragnienie wolności – podkreślił.

W rozmowie pojawił się też wątek nagrań ujawnionych w ostatnim czasie przez „Magazyn Śledczy Anity Gargas”. Chodzi o taśmy z wizyty Adama Michnika u Wojciecha Jaruzelskiego w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Do spotkania doszło e 2000 roku. Na nagraniach słyszymy, jak redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” wyznaje miłość komunistycznemu generałowi i określa go jako człowieka, który – obok Lecha Wałęsy – mógł zmienić bieg historii i to zrobił.