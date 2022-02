Prezes CNN Jeff Zucker zrezygnował po tym, jak na jaw wyszedł jego romans z jedną z dyrektorek stacji

56-letni Jeff Zucker - uważany za jednego z najpotężniejszych szefów mediów w USA - napisał w wiadomości rozesłanej do pracowników sieci, że „pomylił się”, nie zgłaszając związku zgodnie z wymaganiami korporacyjnymi. O to, czy jest z kimś związany był pytany przez komisję prowadzącą postępowanie ws zwolnienia prezentera CNN, Chrisa Cuomo. „Musiałem to ujawnić, kiedy to się zaczęło, ale tego nie zrobiłem” – napisał. – "Myliłem się. W rezultacie dzisiaj rezygnuję".

Cuomo został zwolniony po deklaracji, że pomoże swojemu bratu - politykowi, b. gubernatorowi Nowego Jorku Andrew Cuomo, na którym ciążyły zarzuty o molestowanie seksualne.

Jak podaje BBC, prezes CNN nie ujawnił nazwiska kobiety, z którą był związany. Wyznał, że pracował z nią przez 20 lat i że związek „ewoluował w ostatnich latach”. Mimo to CNN wskazała, że to Allison Gollust, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. marketingu CNN.