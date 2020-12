Prezenty pod choinkę w zdecydowanej większości kupimy online. Co kupujemy?

Autorzy badania wskazują, iż wskaźnik ufności konsumenckiej w Polsce od kwietnia, kiedy to zanotował spadek o 32.9 pkt, wzrósł w październiku o ponad 50 punktów.

W trakcie pandemii dokonujemy zakupów w nowych sklepach lub wybieramy nowe marki ze względu na dostępność produktów, których szukamy lub wygodę ich kupowania oraz rekomendację. Jednak w dalszym ciągu to cena pozostaje najważniejszym czynnikiem wpływającym na chęć wyboru nowej marki lub sklepu ponad dotychczas nam znane.

30 proc. Polaków uważa, że pandemia wpłynie na ich finanse w czasie świąt. Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Deloitte, w tym roku na prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi zamierzamy przeznaczyć średnio 1 318 zł. Ponad połowa respondentów uważa, że negatywne czynniki będą miały wpływ na zmniejszenie bożonarodzeniowych wydatków. Co 6 ankietowany jako takie czynniki wskazuje ograniczenia związane z pandemią oraz niestabilność gospodarczą. Z kolei ponad połowa ankietowanych podaje rosnące koszty życia.

W przypadku wyszukiwań związanych ze świętami są one skupione wyłącznie na kanałach online:prawie połowa respondentów używa wyszukiwarki, jednocześnie tyle samo porównywarek cenowych. 46 proc. szuka informacji o produktach na stronach sklepów online bez lokalizacji stacjonarnych, a 44 proc. na stronach marki. Liczą się także sklepy online (42 proc.) i newslettery (42 proc.) oraz strony z kuponami i rabatami (39 proc.). Z kolei kanały online w związku z zakupami świątecznymi wybieramy najczęściej w przypadku elektroniki lub zabawek

W zeszłym roku było to już 32 proc. wszystkich wydatków. W pierwszej połowie 2020 roku w Polsce przybyło około 3,6 mln nowych użytkowników usług online, a liczba użytkowników korzystających z internetu w przypadku handlu detalicznego wzrosła o 70 proc. To właśnie wyszukiwarka (63 proc.) oraz strony sklepów (57 proc.) są najczęstszymi miejscami, gdzie Polacy zazwyczaj szukają informacji o produktach.

Zakupy świąteczne przenoszą się do internetu

Warto zaznaczyć, że chociaż częściej kupujemy online, to 64 proc. uważa, że to ważne, aby sklep miał też punkt stacjonarny. Oba kanały ciągle się przenikają: robiąc zakupy offline, 71 proc. respondentów korzysta z internetu w celu porównania cen w trakcie zakupów.

Coraz częściej też szukamy oraz kupujemy produkty przy pomocy smartfonów: w 2020 roku już w 60 proc. używaliśmy urządzeń mobilnych do wyszukiwania, przy czym wyszukiwanie na komputerach spadło do 39 proc. Pandemia zachęciła nas także do ściągnięcia aplikacji mobilnych retailerów. 76 proc. respondentów twierdzi, że ściągnęło i używało w trakcie pandemii ze względu na wygodę zakupów w aplikacji.