Prezenty na święta dla chłopca - znajdź podczas Black Friday

Prezenty na święta dla chłopca. Prezent dla trzylatka

Pluszaki

Każdy mały chłopiec, tak jak Krzyś z Kubusia Puchatka musi mieć swojego przyjaciela. Szukasz upominku dla trzylatka na Boże Narodzenie? Świetnym pomysłem będzie zakup uroczego pluszaka.

Klocki

Postanowiłeś, że na tegoroczne święta Twój maluch otrzyma od Ciebie zestaw klocków? Wspaniały pomysł, to świetna zabawka, która rozwija wyobraźnię oraz pozwoli na kreatywne spędzanie czasu, podczas zabawy. Jak wybrać klocki dla 3-latka? Warto postawić na zestaw z większymi elementami, by ułatwić dziecku tworzenie budowli. Istotne jest również sprawdzenie jakości materiałów, z których wytworzono klocki.

Rower

Jaki prezent dla chłopca wybrać w tym roku? Postaw na rowerek. Wybierając rowerek dla malucha pamiętaj o tym, by dostosować go do umiejętności dziecka. Dla najmłodszych dobrym wyborem będzie rower biegowy. Świetnie sprawdzą się rowerki 3 kołowe lub takie, które posiadają doczepiane kółka. Dobrze, by rower posiadał osłonę łańcucha, która zapewni dziecku bezpieczeństwo. Wybrany sprzęt powinien być dosyć lekki.