Prezenty na Dzień Dziecka dla 2-latka i 3-latka. Zobacz, co wybrać na prezent dla najmłoszych dzieci

Prezenty dla 3 latka i 2 latka-chłopca

Na rynku wybór zabawek jest ogromny, również tych zabawek dla najmłodszych pociech. Jaki prezent będzie najodpowiedniejszy dla 3 latka? Które zabawki ucieszą 3 letniego chłopca? Czy można 3 latkowi kupić klocki? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania. Wybór prezentu jest uzależniony od budżetu, jaki chce się na taki prezent przeznaczyć. Bierzemy pod uwagę, że prezentów dla dzieci, szukają nie tylko rodzice czy rodzice chrzestni, ale również inni bliscy, którzy chcą obdarować malucha, jakimś upominkiem. Dlatego postaramy się przedstawić pomysły na różne opcje cenowe.

Klocki dla 3 latka i 2 latka - chłopca

Jak najbardziej można 3 latkowi z okazji dnia dziecka kupić klocki. Taki wybór zaliczymy raczej do tych droższych. Myślisz, że klocki są tylko dla starszych dzieci? Nic bardziej mylnego. Wybór kloców dla 3 latków jest naprawdę bogaty. Możemy wybierać między innymi z zestawów Lego Duplo, Lego Classic czy Marioinex. Klocki to nie tylko zabawa, ale również sposób na naukę. Podczas zabawy klockami dziecko nie tylko oswaja się z liczbami, ale również ćwiczy wyobraźnię przestrzenną oraz zdolności manualne rąk. Można znaleźć wiele różnych zestawów takich klocków, zarówno dedykowanych dla chłopców, jak tych dla dziewczynek lub pasujących do obu płci. Chłopcy szczególnie lubią bawić się klockami. Obdarowując malucha klockami od najmłodszych lat, sprawisz, że jak podrośnie, będzie miał już całkiem sporą kolekcję swoich ulubionych zabawek.