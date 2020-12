Prezent pod choinkę dla krajów Unii: szczepionka na koronawirusa, by szczepienia mogły ruszyć jeszcze w tym roku

Wszystko wskazuje na to, że kraje Unii Europejskiej dostaną pod choinkę wspaniały prezent. Będzie nią zgoda Europejskiej Agencji Medycznej (EMA) na dopuszczenie do użytku szczepionki przeciw koronawirusowi.

Naciski na EMA były też ze strony niemieckich władz. Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn oczekiwał, by EMA taką decyzję wydała przed świętami, by kilka dni później można już było rozpocząć pierwsze szczepienia.

W tej sytuacji EMA zdecydowała się na nadzwyczajne posiedzenie wcześniej niż planowano, na którym prawdopodobnie zdecyduje się o dopuszczeniu szczepionki do obrotu na terenie Unii Europejskiej przed świętami Bożego Narodzenia.

Gdyby tak się stało, ruszyłyby niemal od razu masowe szczepienia. W styczniu rozpoczęto by je w Polsce.