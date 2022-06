Prezent na Dzień Ojca. Zastanawiasz się, co kupić? Sprawdź nasze propozycje

Do 100 zł uda Ci się również kupić krawat. Jeśli Twój tata często chodzi w koszulkach i ubiera się elegancko, będzie to na pewno trafiony prezent.

Świetnym upominkiem na Dzień Ojca będzie kubek. W sklepach znajdziesz kubki przygotowywane specjalnie na Dzień Ojca. Możesz wybrać również inny, na przykład w ulubionym kolorze lub motywem, który do niego pasuje. Do kubka możesz kupić również jego ulubioną kawę lub herbatę.

Szukasz upominku z okazji Dnia Ojca? Jeśli ma być to prezent od dziecka, zdecydowanie wystarczy własnoręcznie wykonana laurka lub prezent diy. Trochę starsze dzieci z własnych kieszonkowych kupują ojcom na przykład kubki lub koszulki na Dzień Ojca.

Tanim prezentem, ale również świetnym będzie zakup książki lub płyty ulubionego zespołu. To prezent, który zostanie z nim na dłużej.

Słodkości to kolejny pomysł na prezent, który sprawdza się prawie zawsze. Jeśli tata lubi słodkości z całą pewnością ucieszy się ze słodkiego prezentu.

Kubek do kawy i herbaty DUKA TEA TIME 400 ml szklany

Zestaw szklanek do kawy i herbaty DUKA SVEN 2 sztuki 150 ml szkło

Ciekawym pomysłem na prezent może być również zestaw kosmetyków do brody lub wizyta u barbera. Oczywiście pod warunkiem, że tata nosi brodę. Jeśli nie, możesz postawić na inne kosmetyki pielęgnacyjne.

Jeśli chcesz zainwestować w prezent troszkę więcej, świetnym wyborem będą perfumy. To klasyka, która sprawdza się pod jednym warunkiem. Jeśli znasz ulubioną nutę zapachową osoby, którą chcesz obdarować.

Wyborem, który zawsze się sprawdza jest również zakup prezentu, który jest związany z pasją osoby, której chcesz coś podarować. Zastanów się, co tata lubi robić w wolnym czasie. Interesuje się motoryzacją, a może jeździ łowić ryby?

Klasycznymi prezentami są również: koszula, pasek do spodni lub spinki do koszuli. To rzeczy, które z całą pewnością przydadzą się tacie.