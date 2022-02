Pretekst do ataku na Ukrainę? Chodzi o granice „republik” z Donbasu OPRAC.: Grzegorz Kuczyński

Leonid Pasecznik, lider "Ługańskiej Republiki Ludowej" na Kremlu fot. KREMLIN.RU

Tzw. Ługańska Republika Ludowa oświadczyła, że uważa cały obwód ługański na Ukrainie za swoje terytorium i wezwała Ukrainę do wycofania swoich wojsk z obszarów, których samozwańcze państewko nie kontroluje. To może być pretekst do wojennych działań Rosji przeciwko Ukrainie.