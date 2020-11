Premiera z zaskoczenia: Billie Eilish prezentuje swój najnowszy singiel „Therefore I Am” i klip do piosenki. Nagrała też „No Time To Die”

Premiera „Therefore I Am” ukazuje się po kilku miesiącach pisania, nagrywania oraz aktywnego zaangażowania w sprawy społeczne oraz polityczne – Billie Eilish była gwiazdą Democratic National Committee, gdzie wykonała singiel „my future”. W październiku 2020 odbył się również wyjątkowy internetowy koncert artystki – „WHERE DO WE GO? THE LIVESTREAM”.

Pięciokrotna laureatka Grammy Billie Eilish prezentuje swój najnowszy singiel, utwór zatytułowany „Therefore I Am”. Do piosenki powstał klip wyreżyserowany przez 18-letnią gwiazdę. Zdjęcia odbyły się w pustym Glendale Galleria – centrum handlowym, które miało dla Billie niezwykłe znaczenie we wczesnym okresie nastoletnim.

W lutym 2021 na Apple TV+ odbędzie się premiera wyczekiwanego dokumentu „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” w reżyserii R.J. Cutlera.

Billie Eilish wydała swój przełomowy debiut „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” w 2019. Na 62. ceremonii rozdania Grammy zdobyła pięć statuetek: Najlepszy nowy artysta, Album roku, Nagranie roku, Piosenka roku, Najlepszy album popowy wokalny. Eilish wystąpiła w trakcie 92. ceremonii wręczenia Oscarów, prezentując utwór „Yesterday” The Beatles.

18-latka nagrała również utwór do nowej odsłony filmu o Jamesie Bondzie – „No Time To Die”.