Premiera nowego spektaklu w Teatrze Druga Strefa. To komedia w reżyserii dyrektora teatru

Już we wtorek 28 grudnia odbędzie się premiera nowego spektaklu w Teatrze Nowa Strefa. To komedia "Ladacznica" w reżyserii Sylwester Biraga, założyciela i dyrektora Teatru Druga Strefa.

Ladacznica wg słowników to słowo dawniej określało kobietę lekkich obyczajów... ale co musiało wydarzyć się w życiu Romka, żeby tak nazwał swoją żonę? I co z tym wszystkim wspólnego ma Benek, przyjaciel Romka? Jaką tajemnicę skrywa Benek przed Romkiem? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w komedii Sławka Kowalskiego, w której nie wszystko jest takim jakie się wydaje.

Obsada:

Benek - Karol Włoch

Romek - Piotr Janiszewski

Luigi - Patryk Wereszczyński

Autor: Sławomir Kowalski

Reżyseria i scenografia: Sylwester Biraga

Technika: Eligiusz Baranowski

Teatr Druga Strefa to jeden z najstarszych teatrów niepublicznych w Polsce. Nieprzerwanie działa od 1989 roku, wtedy jeszcze jako nieinstytucjonalna grupa teatralna.