Premiera It Takes Two, czyli gry - komedii romantycznej dla dwojga, która nas rozśmieszy i wzruszy [WIDEO]

Premiera It Takes Two, czyli gry dla dwojga, która nas rozśmieszy i wzruszy

It Takes Two to stworzona przez nagradzane studio Hazelight wraz z Electronic Arts gra kooperacyjna, opartą na mechanice przygodowej gry platformowej, łamiącą wszelkie schematy. - Będą momenty, kiedy gra sprawi, że będziecie się śmiać i takie, w których fabuła trafi was w samo serce - nie mają wątpliwości producenci.

It Takes Two wyróżnia się zróżnicowaną rozgrywką przeplecioną z wyjątkową fabułą. Nowa produkcja podnosi poprzeczkę grom kooperacyjnym dzięki innowacyjnemu podejściu i zabiera graczy na nietuzinkową przygodę, której można doświadczać wspólnie w domu lub online ze znajomymi. Gracze wyruszą w niezwykłą wyprawę jako Cody i May, skonfliktowana para, która musi od nowa nauczyć się, jak współpracować i nauczyć się kompromisu, aby wydostać się z fantastycznego świata, w którym się znaleźli. - Mamy do czynienia z grą rewolucyjną, a fani rozgrywki kooperacyjnej nawet się nie zorientują, co ich właśnie spotkało – przekonuje Josef Fares, Founder and Gamer Director w Hazelight Studios. - Będą momenty, kiedy gra sprawi, że będziecie się śmiać i takie, w których fabuła trafi was w samo serce. Momentami spowoduje też przyspieszenie pulsu dzięki wręcz gorączkowej rozgrywce. Już nie możemy się doczekać reakcji fanów.

- Studio Hazelight znane jest ze swojego innowacyjnego podejścia do produkcji gier i nie bez powodu są rozpoznawani jako wiodący w branży specjaliści od rozgrywki kooperacyjnej – zwraca uwagę Steve Pointon, SVP 3rd Party Content & Development w Electronic Arts. – Jesteśmy niezwykle szczęśliwi mogąc z nimi ponownie współpracować i wspierać wizję stojącą za It Take Two, która jest zupełnie nowym rodzajem gry przygodowej z motywem przewodnim komedii romantycznej, co jest raczej czymś niespotykanym na co dzień w branży gier komputerowych. ZOBACZ ZWIASTUN IT TAKES TWO

Zadaniem graczy będzie rozwiązanie tajemniczej układanki, w której znaleźli się Cody i May, a wszystko za sprawą magicznego zaklęcia, które zamieniło ich w lalki. Nietuzinkowe wyzwania czekają na nich za każdym rogiem. Nieprzewidywalna natura każdego z poziomów poprowadzi graczy przez metaforyczną rozgrywkę, która opowiada uniwersalną historię związków, w sytuacji, w której Cody i May muszą działać razem, aby uratować swoje zdruzgotane małżeństwo na skraju rozwodu. Czy to niefrasobliwe odkurzacze na wolności, czarujący i opiniotwórczy specjaliści od miłości czy też klub nocny w rozpaczliwej potrzebie posiadania DJa – przeszkody mogą pojawić się na każdym kroku, przez co na graczy czeka mnóstwo zabawnych i serdecznych momentów.

It Takes Two trafia do graczy z wyjątkową ofertą Friend’s Pass (wymagane jest połączenie internetowe, konto EA oraz jeden znajomy na tej samej/nowej generacji konsol lub zainstalowanego Friend’s Pass Free Triala), w ramach której mogą zaprosić znajomego, aby zagrał z nimi całkowicie za darmo. Istnieje również możliwość wypróbowania pełnego pierwszego poziomu gry w ramach Friend’s Pass Free Trial (oferta jest darmowa dla graczy grającym na jednym urządzeniu, dla osób grających online niezbędne jest aktywne kontro w PlayStation Plus lub Xbox Gold), który można pobrać osobno od właściwej gry. Po zakończeniu okresu próbnego, aby kontynuować rozgrywkę wystarczy, że grę zakupi tylko jeden gracz. It Takes Two już teraz dostępne jest na PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz na PC przez Origin i Steam.