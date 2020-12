Premiera Cyberpunk 2077. Na ten dzień czekali wszyscy miłośnicy gier komputerowych

- To jest to. Trudno jest wyrazić, ile dla nas wszystkich znaczy możliwość oddania gry Cyberpunk 2077 w Twoje ręce. To punkt kulminacyjny największego do tej pory przedsięwzięcia Studia, więc skłamałbym, gdybym powiedział, że nie byłem zaniepokojony wypuszczeniem go na szerszy świat- czytamy w oświadczeniu Adama Badowskiego, dyrektora gry, Cyberpunk 2077. - Ale w takich chwilach gra o wiele więcej emocji, a wszelkie obawy mogą być przezwyciężone przez to, jak dumni jesteśmy z tego, co stworzyliśmy- dodaje.