Premier Węgier Viktor Orban po spotkaniu z Mateuszem Morawieckim: Mamy szansę na polsko-węgierskie zwycięstwo

We wtorek po godzinie 16 odbyło się spotkanie premiera Węgier z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim. W drugiej części spotkania do rozmów dołączyli liderzy Porozumienia i Solidarnej Polski - Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro.

Rozmowy między szefami rządów obejmowały ustalenie ostatecznej wersji kompromisu dotyczącego budżetu Unii Europejskiej oraz kwestii mechanizmu praworządności. Premier Mateusz Morawiecki także przedstawił Viktorowi Orbanowi oraz Jarosławowi Kaczyńskiemu ostateczną wersję kompromisu, który został przez niego wynegocjowany razem z niemiecką prezydencją.

- W ostatnich dniach, tygodniach było dużo spotkań między Węgrami a Polską. Były to bardzo intensywne spotkania, wiele rozmów i tematów. Równocześnie były prowadzone zakulisowe negocjacje ekspertów, jak stworzyć europejską jedność w pewnych sprawach - powiedział Interii Victor Orban. - Te sprawy dotyczące praworządności nie mają związku ze sprawami finansowymi, budżetowymi. Nie chcielibyśmy, żeby wiązano to ze sprawą gender, migracji itp. Przestrzegamy zasad UE. Gdybyśmy tutaj robili coś nie tak, to na pewno byśmy zostali ukarani - dodał.