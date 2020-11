Premier w liście do liderów UE: Bez gwarancji dla poszanowania praw państw członkowskich nie widzimy możliwości ratyfikowania budżetu

Szczepionka na koronawirusa: Masowe szczepienia na COVID-19 w punktach pobrań drive thru, u lekarzy rodzinnych i farmaceutów? Takie są plany

Punkty drive thru, lekarze rodzinni, farmaceuci - kto, gdzie i kiedy będzie szczepił Polaków na koronawirusa? Kiedy szczepionka trafi do Polski? Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Radiu Plus wyjaśnia.