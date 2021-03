Premier uderza w prywatną służbę zdrowia. "Czy słyszymy, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte dla pacjentów z COVID- 19? Otóż nie"

Premier Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej dotyczącej wprowadzenia nowych obostrzeń odniósł się do prywatnej służby zdrowia w kraju. - Przypomnijmy sobie co opozycja w sytuacji służby zdrowia proponowała- komercjalizację- mówił.

Szef rządu tłumaczył, że "tylko państwo w takich chwilach próby musiało rzucić i rzuciło wszystkie swoje siły, środki i rezerwy i obwody po to, żeby uratować jak najwięcej polaków. - Żeby ratować zdrowie Polaków, życie polaków ale jednocześnie ratować miejsca pracy, ratować gospodarkę- mówił.

Ekspert przypomina, że na prośbę Ministra Zdrowia z 19 października 2020 roku w ciągu kilku dni szpitale prywatne udostępniły ok. 1000 łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Jak pisze dalej, szpitale te wcześniej zadeklarowały gotowość do przejęcia pacjentów na zabiegi planowe z podmiotów leczniczych, "które z powodu zmagań z koronawirusem, posiadają ograniczone możliwości lecznicze". - Nie możemy też zapomnieć o ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, o lekarzach rodzinnych, o transporcie sanitarnym, które równie mocno zaangażowane są w zmagania z koronawirusem- zwraca uwagę.

- Z ogromnym zdziwieniem usłyszeliśmy dzisiaj na konferencji prasowej z ust Pana Premiera szokujące pytanie: Czy służba prywatna, do której mam szacunek, ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19?- pisze w przesłanym komunikacie Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP.

W dalszej części Mądrala pisze, że Polska zabrnęła do takiego momentu, że wciąż zaostrzane są ograniczenia. Jego zdaniem obostrzenia są potrzebne, ale "tam, gdzie dochodzi do zakażeń". - Zapewne można by o tym dyskutować, szczególnie biorąc pod uwagę doniesienia naukowe oraz rachunek korzyści i strat- dodaje.