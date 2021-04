Premier spotka się z Lewicą ws. Krajowego Funduszu Odbudowy

W poniedziałek parlamentarzyści Lewicy zaprezentowali sześć postulatów do Krajowego Planu Odbudowy, czyli: 400 mln euro dla zagrożonych przez epidemię branż, przynajmniej 30 proc. środków dla samorządów, budowa 75 tys. tanich mieszkań na wynajem, przeznaczenie 1 mld euro na szpitale powiatowe, przygotowanie szczegółowego planu wydatków oraz powołanie Komitetu Monitorującego wydawanie środków. – Postawiliśmy te warunki. Dostaliśmy odpowiedź od premiera, że chce usiąść. Odpowiedzialna opozycja nie może powiedzieć: nie usiądziemy, skoro zaprosiliśmy. Zaprosiliśmy do Sejmu i premier powiedział przyjadę do tego Sejmu. No to jeżeli na naszych warunkach okazuje się, że ktoś chce z nami rozmawiać i to jeszcze w interesie Polski Lewica to wszystko mówiła, to Lewica mówi tak – mówił Krzysztof Gawkowski na antenie TVN24.