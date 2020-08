Premier spotka się w środę z przedstawicielami opozycji ws. wydarzeń na Białorusi. Kto weźmie udział w spotkaniu?

Spotkanie rozpocznie się o godz. 12 w Kancelarii Premiera. Wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych.

PiS ma reprezentować wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

Z ramienia PO-KO udział w spotkaniu weźmie szef tego klubu i PO Borys Budka oraz Paweł Kowal.

Lewicę będzie reprezentował m.in. europarlamentarzysta Robert Biedroń.

Koalicję Polską - PSL - będą reprezentowali Marek Sawicki, Jacek Protasiewicz i Paweł Szramka.

Jakub Kulesza, Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki i Grzegorz Braun wezmą udział w rozmowach jako członkowie Konfederacji.

- Dzisiaj premier wystosuje oficjalne zaproszenie do liderów wszystkich partii politycznych na najbliższą środę, kiedy chcemy przedstawić wszystkie działania, które już były zrealizowane na forum Unii Europejskiej i u nas, wewnętrznie w Polsce. Po drugie, chcemy porozmawiać z przedstawicielami partii, klubów politycznych na temat dalszych działań, bo bez wątpienia ta sytuacja szybko się nie skończy na Białorusi. To nie są zdarzenia, które w tym tygodniu zostaną zamknięte. Musimy się przygotować na dłuższy czas funkcjonowania w tej szczególnej sytuacji – wyjaśniał we wtorek Michał Dworczyk w programie "Jeden na jeden" w TVN24.