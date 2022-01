Premier: Słabi politycy szukają wymówek, politycy odpowiedzialni szukają rozwiązań

„Wy zrobicie wszystko, żeby wstawić się w obronie brukselskich elit”

– Dla rodziny (2+2) obniżka VAT do 0 proc. na żywność, to oszczędność ok. 53 zł miesięcznie. Jeżeli taka rodzina korzysta z samochodu, to kolejne 48 zł. Jeżeli korzysta z prądu i gazu, w zależności od tego czym ogrzewa dom, to korzyść od 65 do 200 zł – wymieniał szef rządu. Jak dodawał, w przypadku domów ogrzewanych gazem obniżki wprowadzone przez rząd oznaczają dla mieszkających w nich rodzin korzyść w wysokości ok. 200 zł. – To są realne problemy ludzi. Dlatego jak zbierzemy działania tylko z tej części Tarczy Antyinflacyjnej to jest to korzyść od 130 zł do 230 zł miesięcznie dla polskiej rodziny. Dodatek osłonowy to wsparcie dla przeciętnej polskiej rodziny ok. 850 zł – mówił dalej.