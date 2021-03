Premier skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją. Chodzi o wyrok TSUE

- Na wniosek Rady Ministrów, mając na celu zachowanie spójności polskiego systemu prawnego, premier Mateusz Morawiecki skieruje do TK wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie -poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

Wyrok TSUE wywołał falę krytyki polityków Zjednoczonej Prawicy. Powtarzano, że Unia Europejska nie ma uprawnień w sprawie organizacji sądownictwa w krajach członkowskich. - To kwestia suwerenności - komentował w środę w tvn24 minister Michał Wójcik z Solidarnej Polski.

To reakcja rządu na wtorkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE uznał, że „kolejne nowelizacje ustawy o KRS, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów na sędziów SN, mogą naruszać prawo Unii Europejskiej."

W środę po południu kierownictwo PiS podjęło decyzję o zwróceniu się do rządu, aby skierował on do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie wyroku TSUE - poinformowała PAP rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.