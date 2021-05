Premier promuje Polski Ład. „Chcemy usłyszeć co myślą Polacy”

Premier podkreślił, że rząd chce zaprezentować Polski Ład wszystkim Polakom. - Chcemy usłyszeć od Polaków, co oni myślą, co Polacy myślą o Polskim Ładzie. Wiemy że Polski Ład wyrasta z autentycznego programu solidarności, z głębokiego programu, który niesie też naszą formację, nasz obóz i tworzy konstrukcję, tworzy główne zręby naszego programu. Dlatego właśnie w Polskim Ładzie znalazły się przede wszystkim te kilka podstawowych spraw – stwierdził.

– Prawda jest taka, że burza potrafi dokonać bardzo dużych zniszczeń w krótkim czasie, a później trzeba odbudowywać je latami. Tak zadziałała na całym świecie. I po to właśnie jest Polski Ład. Polski Ład ma ten wywrócony do góry nogami porządek z powrotem poukładać – zapowiedział w poniedziałek rano Mateusz Morawiecki, przed wyjazdem z Warszawy.

Drugim punktem jest obniżka podatków dla 18 milionów podatników, a trzecim emerytura bez podatku do 2,5 tysięcy złotych. - Wreszcie szeroko zakrojony program mieszkaniowy, a także program inwestycyjny, który jest rozpisany na bardzo wiele punktów, obszarów, kroków. To Polski Ład w pigułce. Ale oczywiście on zawiera bardzo wiele różnych programów – mówił Morawiecki.

Premier oświadczył, ze rząd przebuduje system podatkowy. - W taki sposób, żeby był sprawiedliwy. To właśnie w „Kwiatach polskich” Tuwim pisał niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość. Chcemy także, żeby system podatkowy, który jest częścią całego systemu gospodarczo-społecznego, był we właściwy sposób skonstruowany – mówił Mateusz Morawiecki w Stężycy.

Dodał, że rząd zaprasza wszystkie partie w parlamencie, także partie opozycyjne, do wspierania Polskiego Ładu. - Dzisiaj to nie jest czas na to, żeby rozpatrywać jakieś dawne urazy, podziały, rozdźwięki. Chcemy przede wszystkim wskazać na to, że Polski Ład ma być ładem sprawiedliwym. A jednocześnie efektywnym, to znaczy podnoszącym produktywność całego polskiego społeczeństwa – mówił Mateusz Morawiecki w Stężycy.

Paszporty szczepionkowe

– Na szczycie europejskim będziemy dyskutować też o paszportach. Viktor Orban, premier Węgier, pokazywał mi, że na Węgrzech już wdrożone są paszporty szczepionkowe. Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Węgry rozmawiają o wzajemnym uznawaniu certyfikatów, czyli czegoś w rodzaju paszportów szczepionkowych – mówił szef rządu.