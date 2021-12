„Premier polskiej biedy”. Mateusz Morawiecki odpowiada na zarzuty Tuska

Donald Tusk zamieścił w czwartek w mediach społecznościowych nagranie, w którym odniósł się do wzrostu cen za gaz. – Czy wyście powariowali?! Przecież ludzie nie przeżyją takich podwyżek! – powiedział lider PO, po czym zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego: „Pan na pewno nie ma dzisiaj czasu na zabawę sylwestrową. My mamy przygotowaną ustawę gazową, która może te niebezpieczne dla ludzi idiotyzmy zmienić. Dostaniecie to na początku nowego roku, ale już dzisiaj musi pan zapewnić wszystkich Polaków, że te podwyżki nie wejdą w życie, że nie będą tego płacili. Tu nie ma ani dnia czasu”.

"Premier polskiej biedy"

"Możliwość poprawy"

W dalszej części nagrania Mateusz Morawiecki zarzucił Tuskowi, że ten nigdy nie interesował się losem polskich rodzin. – Chcę zaoferować dziś panu możliwość poprawy – zapowiedział. Przypominając, że lider PO zwrócił uwagę na wysokie ceny, premier zwrócił uwagę, że jest to problem z którym można sobie poradzić u źródła, a więc wpływając na decydentów odpowiedzialnych za obecny kryzys energetyczny. I tu szef rządu wyszedł z ofertą dla Donalda Tuska. – Specjalnie dla pana przygotowałem listy. Listy, które we własnym imieniu może pan przekazać do wskazanych adresatów. Pan jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w każdej chwili mógłby zabiegać o to, by pana koledzy z Brukseli zreformowali wreszcie handel emisjami CO2. A Angela Merkel z pańskiej partii, zamiast dążyć do realizacji niemiecko-rosyjskiego porozumienia Nord Stream II, raczej próbowała go zatrzymać. I wreszcie – żeby prezydent Trzaskowski nie popełniał błędów i nie obciążał mieszkańców błędnie wystawionymi rachunkami – zaapelował premier.