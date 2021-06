Premier podał harmonogram Polskiego Ładu. „10 projektów na 100 dni”

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę szczegółowe założenia Polskiego Ładu.- Chcemy je potwierdzić przede wszystkim poprzez przedstawienie tych 10 kluczowych obszarów zmian, które przygotujemy i przeprowadzimy w ciągu najbliższych 100 dni – mówił szef rządu.

– Polski Ład to pewna wizja rozwoju. Wizja rozwoju sprawiedliwego i szybkiego doganiania tych, którzy zawsze gdzieś tam wydawali się dla nas niedoścignieni. Zachodniej Europy, najbogatszych krajów. Ale to także wizja konkretna i wiarygodna. I ten konkret i wiarygodność chcemy dzisiaj pokazać, potwierdzić – mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji poświęconej zagadnieniom Polskiego Ładu w KPRM. Dodał, że rząd chce to zrobić poprzez przedstawienie 10 kluczowych obszarów zmian, które przygotuje i przeprowadzi w ciągu najbliższych 100 dni.

Kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych Jako pierwszy punkt premier wymienił kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. – To będzie jeden z wyższych pułapów w Europie, wyższy niż we Francji, Włoszech, Hiszpanii, a nawet niż w Danii i uwaga nie tylko wyższy w kwotach porównywalnych do średniej wynagrodzeń czy do minimalnego wynagrodzenia. Wyższy przeliczając na nominalne euro - tłumaczył.

Emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych Kolejnym udogodnieniem ma być emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. - To dla emerytów, który są tą naszą najstarszą częścią społeczeństwa, naszym skarbem. Nasze mamy, nasi ojcowie, dziadkowie i babcie, którym jesteśmy winni wdzięczność, czułość, miłość. Musimy im się również odwdzięczyć tą właśnie wysoką kwotą wolną i ich wynagrodzeniami, emeryturami netto wyższymi zwłaszcza dla tych emerytów, którzy zarabiają, otrzymują wynagrodzenie poniżej 4000 zł – przekonywał szef rządu. Zniesienie limitów do specjalistów w polskiej służbie zdrowia Trzecim punktem jest zniesienie limitów do specjalistów w polskiej służbie zdrowia. Szef rządu stwierdził, że „to powszechna bolączka w polskiej służbie zdrowia”. - Wiadomo że nie od razu Kraków zbudowano, ale musimy mieć bardzo szczegółowy plan i ten szczegółowy plan na 100 dni przedstawimy, akurat w tym zakresie już wkrótce, w najbliższych paru tygodniach – mówił.

Zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 7 procent PKB w ciągu kilku lat - Przedstawimy także harmonogram zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. PKB – zapowiedział Mateusz Morawiecki. - Jak służba zdrowia ma działać, żeby pacjent był jak najlepiej zaopiekowany, jak to się mówi dzisiaj, żeby jakość opieki była jak najwyższa i to właśnie będzie przedstawione w ramach harmonogramu zwiększania nakładów do 7 proc. na służbę zdrowia w ciągu najbliższych kilku lat – dodał. Mieszkanie bez wkładu własnego Następny punkt to mieszkanie bez wkładu własnego. - Godne lokum dla polskich rodzin w ciągu najbliższej dekady – mówił premier. Dom bez formalności Kolejny punkt zakłada możliwość budowania własnego domu do 70 metrów w podstawie z małym poddaszem użytkowym bez specjalnych zezwoleń, bez książki budowy, bez kierownika budowy, tylko na zgłoszenie.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Morawiecki dodał, że program ma także na celu zwiększenie populacji Polaków. - Stąd nasze propozycje rodzinnego kapitału opiekuńczego. Rodzinny kapitał opiekuńczy ma dotrzeć do wszystkich tych, którzy podejmują się tego wysiłku. Tak powiedzmy to sobie uczciwie, podejmują się tego większego wysiłku niż inni na rzecz całego społeczeństwa, jakim jest urodzenie, wychowanie dzieci – mówił. Program Inwestycji Strategicznych - W każdej gminie, w każdym powiecie Polski Ład to także wielki program inwestycyjny. I to są te zwykłe, najbardziej potrzebne inwestycje. Inwestycje wodno-kanalizacyjne, ale także te w drogi, nawet wąskie drogi, gminne. Takie drogi, które dojeżdżają do kilku, kilkunastu domów. Doprowadzają nas do tych domów – mówił szef rządu. Wskazał także,że ten punkt obejmuje także „wielki program modernizacji kolei, ale również to podjęcie się tych wielkich wyzwań cywilizacyjnych, które właściwie już dawno powinny być zniwelowane, związane z małą retencją, irygacjami, melioracjami, czyli szanujmy nasze zasoby wody, nasze środowisko”. - To wielkie inwestycje prośrodowiskowe – mówił.

Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienie sprzedaży bezpośredniej przez rolników Kolejny punkt zakłada doprowadzenie do uzgodnienia wszelkich zapisów związanych z wyższymi dopłatami do paliwa rolniczego. - Rolnik nie tylko dba o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, ale rolnicy dbają także po prostu o Polskę w każdym zakątku, w którym się znajdują – stwierdził premier. Dodał, że rząd chce także ułatwić rolnikom dostęp i z ich produktami rolnymi przetworzonymi, nieprzetworzonymi „do handlu, do stołu”. - Skrócenie tej całej drogi od pola do stołu, żeby nie było tylu pośredników, którzy każdy tam gdzieś swoją marżę realizuje. W szczególności żeby potężne, wielkie sklepy, grupy odbiorców nie dominowały rolników i grup producenckich, grup spółdzielców rolnych i innych przedstawicieli rolników. Musi być tutaj sprawiedliwy system – wyjaśniał. Małe centra nauki Kopernik w całej Polsce Szef rządu oświadczył, że polski rozwój musi być oparty na innowacyjności, bo dzięki temu będziemy konkurować z najlepszymi, co przełoży się na wzrost wynagrodzeń. - Na te 100 dni przyjmiemy ustawę albo przynajmniej opracujemy ustawę i będzie ona w procesie zaawansowanym realizacji dotyczącą małych centrów nauki Kopernik – przekazał premier.

Voucher turystyczny ważny przez dwa lata