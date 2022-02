Premier po rozmowach z szefową Komisji Europejskiej. Co z pieniędzmi z Funduszu Odbudowy?

Premier Mateusz Morawiecki pytany na konferencji prasowej w Brukseli o to, co z pieniędzmi z unijnego Funduszu Odbudowy, powiedział, że negocjacje na temat Krajowego Planu Odbudowy trwają już i – zaznaczył – „po dzisiejszej rozmowie mogę powiedzieć, że zostało 5 proc., czyli niewiele, ale jeszcze pewne kwestie nas dzielą”.

– Nie chciałbym przedwcześnie tworzyć jakichkolwiek oczekiwań, ponieważ z mozołem posuwamy się do przodu, jest ustawa pana prezydenta, która trafiła do Sejmu (...). Nie chcę wypowiadać się za Komisję Europejską, ale (...) mogę powiedzieć, że cały czas jest we mnie wiara - choć nie ma pewności - że uda się porozumieć z Komisją Europejską w najbliższych tygodniach i doprowadzić do podpisania przez Komisję krajowego programu odbudowy - mówił.

Szef rządu dodał, że „po dzisiejszych rozmowach te szanse lekko wzrosły”.