Premier ogłosił nazwiska nowych ministrów. Szefem MSZ zostanie Zbigniew Rau, a ministrem zdrowia Adam Niedzielski

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś po południu na konferencji prasowej nazwiska nowych ministrów. Szefem MSZ zostanie Zbigniew Rau, obecnie przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych. Ministrem zdrowia będzie Adam Niedzielski, obecnie szef NFZ. Dziś do dymisji podał się minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. We wtorek swoje odejście z rządu ogłosił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej ogłosił nazwiska następców dwóch ministrów, którzy w ostatnim czasie podali się do dymisji. Nowym ministrem zdrowia zostanie Adam Niedzielski, obecny szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, NIK i ZUS. Niedzielski w przeciwieństwie do poprzedniego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego nie jest lekarzem, ale ekonomistą i managerem. Jacka Czaputowicza, który dziś zrezygnował ze stanowiska ministra spraw zagranicznych, zastąpi Zbigniew Rau, obecny przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych. Rau jest prawnikiem, wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim. Był senatorem VI kadencji, wojewodą łódzkim w latach 2015–2019, obecnie jest posłem na Sejm IX kadencji. - Ostatnie miesiące przyniosły światu wiele napięć, od epidemii koronawirusa do protestów na Białorusi - przypomniał premier Mateusz Morawiecki na początku konferencji prasowej. Dziękował za dobrą pracę odchodzącym ministrom.

- Pan minister Łukasz Szumowski przygotował bardzo dobrze resort zdrowia na drugą falę koronawirusa, złożył nowe propozycje do realizacji. Te propozycje będzie realizować nowy minister zdrowia - stwierdził szef rządu. Podkreślał, że Adam Niedzielski ma ogromne doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Dodał, że zarządzanie ogromnym budżetem resortu zdrowia (105-110 mld zł) to ogromne wyzwanie, w którym przydadzą się managerskie umiejętności Niedzielskiego. Oprócz wyzwań związanych z koronawirusem premier wskazał również na kwestię zwiększenia liczby lekarzy w Polsce.

- Mamy za małą liczbę lekarzy. Wysiłki ministrów Radziwiłła i Szumowskiego spowodowały, że jest o 70-80 proc. lekarzy więcej niż wcześniej - mówił premier i zaznaczył, że tu potrzebne będzie właściwe alokowanie środków, aby jeszcze zwiększyć liczbę lekarzy. - W przypadku MSZ mamy sytuację ważnych zmian, zwłaszcza sytuację na Białorusi - podkreślał Mateusz Morawiecki. Mówił, że Zbigniew Rau wiele lat poświecił na zajmowanie się sprawami zagranicznymi, relacjami atlantyckimi, ze Stanami Zjednoczonymi.

- Ma zainteresowania gospodarcze czy europejskie. Pana prof. Raua miałem możliwość poznania 8-9 lat wcześniej. Jego cele są zbieżne z tym, co mamy do realizacji: wzmacnianie kadr dyplomatycznych i wzmacnianie stosunków z innymi krajami - mówił szef rządu.

- Formalne powołanie nowych ministrów nastąpi w najbliższych dniach - zapowiedział premier. Dymisja Czaputowicza W czwartek rezygnację złożył poprzedni minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Stanowisko szefa MSZ piastował od początku 2018 r. To kolejna dymisja w rządzie Mateusza Morawieckiego. We wtorek do dymisji podał się minister zdrowia Łukasz Szumowski. Prof. Jacek Czaputowicz objął stanowisko szefa MSZ 9 stycznia 2018, zaraz po tym jak premierem został Mateusz Morawiecki. Pozostał na tej funkcji również w utworzonym 15 listopada 2019 drugim gabinecie dotychczasowego szefa rządu. „Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję ministra Jacka Czaputowicza i dziękuje za jego prace” – poinformował w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk. Czaputowicz już w lipcu 2020 r. wspominał, że może zrezygnować z funkcji szefa resortu spraw zagranicznych. Mówił wtedy, że to dobry moment na zmianę w ministerstwie. Podkreślił, że nikt z polityków PiS nie naciskał na jego rezygnację.

Opozycja: jesienna rekonstrukcja rządu w sierpniu - Sypie się rząd Mateusza Morawieckiego. Tym razem znika właściwie niewidoczny szef MSZ Jacek Czaputowicz. Walki frakcyjne przybierają na sile – stwierdziła na Twitterze Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. - Obserwujemy „spontaniczną rekonstrukcję rządu”. Kolejny, ważny minister podaje się do dymisji, nie czekając do jesieni. W okresie szczytu pandemii brakuje ministra zdrowia, a gdy u sąsiada na wschodzie trwa walka polityczna o wolność, także szefa MSZ – uważa z kolei senator PO Bogdan Zdrojewski. - Ministrowie sami po kolei się rekonstruują nie czekając na decyzje Jarosława Kaczyńskiego. W tym tempie to we wrześniu do zrekonstruowania zostanie tylko Mateusz Morawiecki i Jacek Sasin – ironizuje Sławomir Neumann z PO.

Z kolei poseł Arkadiusz Myrcha napisał uszczypliwie, że „jesienna rekonstrukcja ruszyła na dobre w sierpniu”. Jacek Czaputowicz to już kolejny szef resortu, który podał się do dymisji. We wtorek rezygnację z funkcji złożył minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Z kolei w poniedziałek zrezygnował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

