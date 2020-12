Premier o słowach Ziobry dot. unijnych konkluzji: To niepoważne

Premier Morawiecki: Czas ferii powinien być czasem dobrowolnej, narodowej kwarantanny

Premier Mateusz Morawicki przestrzegał w sobotę przed mogąca niebawem nadejść trzecią falą koronawirusa.– Co do ferii i co do czasu poświątecznego, to powinien być czas, kiedy zmniejszymy naszą mobilność, kiedy będzie to czas takiej dobrowolnej, narodowej kwarantanny. Bo dzięki temu przerwiemy szybciej ten łańcuch zakażeń – mówił w RMF FM.