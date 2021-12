Premier o proteście przed Sejmem: Obraz tego, jak nisko potrafią upaść niektórzy politycy Małgorzata Puzyr

We wtorek wieczorem przed Sejmem odbył się protest przeciwko obostrzeniom

Premier Mateusz Morawiecki w mocnych słowach odniósł się do zachowania posłów Konfederacji, którzy protestowali we wtorek przeciwko obostrzeniom koronawirusowym na tle transparentu nawiązującego do Auschwitz.